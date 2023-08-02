Зеленский отреагировал на дипломатический скандал с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика иногда пытается быть выше единства народов в их стремлении отстоять свою свободу.

Таким образом, президент прокомментировал дипломатический скандал между Киевом и Варшавой.

"Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина получает разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно следует остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", — сказал Зеленский.

Отметим, что Министерство иностранных дел Польши 1 августа сообщило, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в МИД вызвали посла Украины в Польше Василия Зварыча.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вызов посла Польши в МИД Украины неприемлем.

"Вызов польского посла — представителя страны, единственной оставшейся в Киеве в день вторжения России в Украину — в украинский МИД не должен был состояться", — сказал Моравецкий.

Он добавил, что "ввиду огромной поддержки, которую Польша предоставила Украине, таких ошибок не должно быть".

Напомним, ранее сообщалось, что посла Польши вызвали в МИД Украины из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной поддержки в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента отвергли заявление из Варшавы, что Украина недостаточно ценит поддержку.

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