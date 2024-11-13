Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ по Украине

Глава государства отметил, что всего Украину атаковали около 90 ударных дронов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский комбинированный удар по Украине утром 13 ноября и сообщил об эффективном ответе от ПВО.

Об этом глава государства написал в Сети.

Президент отметил, что утром был очередной комбинированный удар России по украинским городам, "и был эффективный ответ на него от нашей ПВО". Так, были сбиты российские ракеты, в том числе баллистические, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, и дроны. Всего Украину атаковали около 90 ударных дронов.

"И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил каждого из помогающих партнеров.

"Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ – это, без преувеличения, быть спасателями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО – это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, то ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", — подчеркнул президент.

Напомним, Россия устроила утром 13 ноября ракетно-дроновую атаку по Украине, применив 96 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили вражеские цели в пределах восьми областей.

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