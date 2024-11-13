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Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ по Украине

Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Глава государства отметил, что всего Украину атаковали около 90 ударных дронов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский комбинированный удар по Украине утром 13 ноября и сообщил об эффективном ответе от ПВО.

Об этом глава государства написал в Сети.

Президент отметил, что утром был очередной комбинированный удар России по украинским городам, "и был эффективный ответ на него от нашей ПВО". Так, были сбиты российские ракеты, в том числе баллистические, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, и дроны. Всего Украину атаковали около 90 ударных дронов.

важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил каждого из помогающих партнеров.

"Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ – это, без преувеличения, быть спасателями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО – это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, то ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", — подчеркнул президент.

Напомним, Россия устроила утром 13 ноября ракетно-дроновую атаку по Украине, применив 96 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили вражеские цели в пределах восьми областей.

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