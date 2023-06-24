Зеленский отреагировал на мятеж Пригожина: "Слабость России очевидна"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в России события — бунт предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина.

Реакция украинского лидера появилась на его официальной странице в Сети.

По словам главы государства, "каждый, кто выбирает путь зла, — разрушает сам себя". Он подчеркнул, что Москва "долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления".

"Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали "Шахеды ". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", — говорится в сообщении украинского президента.

Зеленский упомянул и 1917-год, с которым диктор РФ Владимир Путин сравнивал нынешние события в своем обращении.

"Теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать Россия свои войска и наемников на нашей земле, тем более хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса", — подчеркнул он.

Мятеж Пригожина: реакция Украины

Представитель ГУР украинского Минобороны Андрей Юсов отмечает, что нынешние события на территории РФ – следствие преступной военной агрессии главы Кремля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя восстание Пригожина, отмечает: "как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат…".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что бунт Пригожина обязательно закончится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится. По его словам, "раскол элит слишком очевиден".

Читайте также: