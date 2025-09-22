Зеленский отреагировал на ночную атаку 140 дронами и сделал заявление о Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности российской атаки в ночь на 22 сентября, во время которой враг запустил более 140 беспилотников. Глава государства акцентировал, что Россия уже в четвертый раз сопровождает убийствами работу Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Зеленский написал в Сети.

Ночная атака на Украину 22 сентября — Зеленский назвал последствия

Президент Украины проинформировал, что после российского удара по Запорожью продолжаются спасательные работы и разборка завалов.

«Управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре, по обычным домам. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении главы государства.

Зеленский добавил, что под ударами вражеских дронов ночью находились также Донецкая, Днепровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская области. В целом Россия запустила по Украине более 140 дронов, часть из которых — «Шахеды».

Так, в Сумах оккупанты повредили хлебное предприятие, школу и детсад. Был ранен человек.

Также есть разрушение школы в Малотарановке Донецкой области. Всюду, где нужно, на местах работают службы.

Зеленский — о Генассамблее ООН

Зеленский отметил, что уже фактически начинает работу Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке с участием мировых лидеров. Он отметил, что Россия уже в четвертый раз сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий. Поэтому президент Украины акцентировал на важности того, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной.

"Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова. Европа, США, страны «семерки» и «двадцатки» — все, кто имеет реальное влияние на Россию. Сильные санкции, сильное политическое давление, ответственность России за войну — все это нужно. Все это будет», — говорится в заявлении главы государства.

Напомним, в ночь на 22 сентября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью УАБами, атакуя гражданскую и промышленную инфраструктуру. В результате атаки погибли три человека, двое были травмированы. Также полностью разрушен частный дом, повреждено много автомобилей и возникли пожары.

В результате ночной атаки российских дронов на Киевщине есть разрушения и один пострадавший. Как сообщает ГСЧС, в Борисполе горели квартира и частный дом, а также поврежден транспорт. Разрушения также зафиксированы в Малой Александровке, Фастовском и Обуховском районах, где обломки повредили жилые дома.