Зеленский отреагировал на ночную атаку 140 дронами и сделал заявление о Генассамблее ООН
Владимир Зеленский рассказал детали ночной атаки дронов по Украине, которая нанесла разрушения гражданской инфраструктуре. Президент призвал мировых лидеров усилить давление на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности российской атаки в ночь на 22 сентября, во время которой враг запустил более 140 беспилотников. Глава государства акцентировал, что Россия уже в четвертый раз сопровождает убийствами работу Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом Зеленский написал в Сети.
Ночная атака на Украину 22 сентября — Зеленский назвал последствия
Президент Украины проинформировал, что после российского удара по Запорожью продолжаются спасательные работы и разборка завалов.
«Управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре, по обычным домам. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении главы государства.
Зеленский добавил, что под ударами вражеских дронов ночью находились также Донецкая, Днепровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская области. В целом Россия запустила по Украине более 140 дронов, часть из которых — «Шахеды».
Так, в Сумах оккупанты повредили хлебное предприятие, школу и детсад. Был ранен человек.
Также есть разрушение школы в Малотарановке Донецкой области. Всюду, где нужно, на местах работают службы.
Зеленский — о Генассамблее ООН
Зеленский отметил, что уже фактически начинает работу Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке с участием мировых лидеров. Он отметил, что Россия уже в четвертый раз сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий. Поэтому президент Украины акцентировал на важности того, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной.
"Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова. Европа, США, страны «семерки» и «двадцатки» — все, кто имеет реальное влияние на Россию. Сильные санкции, сильное политическое давление, ответственность России за войну — все это нужно. Все это будет», — говорится в заявлении главы государства.
Напомним, в ночь на 22 сентября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью УАБами, атакуя гражданскую и промышленную инфраструктуру. В результате атаки погибли три человека, двое были травмированы. Также полностью разрушен частный дом, повреждено много автомобилей и возникли пожары.
В результате ночной атаки российских дронов на Киевщине есть разрушения и один пострадавший. Как сообщает ГСЧС, в Борисполе горели квартира и частный дом, а также поврежден транспорт. Разрушения также зафиксированы в Малой Александровке, Фастовском и Обуховском районах, где обломки повредили жилые дома.