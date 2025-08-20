Зеленский отреагировал на ночную атаку и сказал, что надо сделать с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности российской атаки в ночь пороти 20 августа и последствия ударов. Глава государства подчеркнул необходимость давления на Москву.

Об этом Зеленский написал в Сети.

Президент проинформировал, что из-за ночной атаки дронами по Ахтырке на Сумщине ранены 14 человек. После ударов за помощью обратилась семья с ранеными детьми в возрасте пять месяцев, четыре года и шесть лет.

В то же время в Константиновке Донецкой области из-за удара УАБа повреждены пять многоквартирных домов. Под завалами до сих пор находятся по меньшей мере три человека, продолжается спасательная операция.

Также, отметил Зеленский, россияне устроили подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Обстреливал враг и Черниговскую, Харьковскую, Полтавскую области. В общем РФ выпустила по Украине более 60 дронов и баллистическую ракету.

«Все это — демонстративные удары, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере», — подчеркнул президент Украины.

Он поблагодарил всех партнеров, кто помогает остановить войну.

«Вместе с США, Европой и всеми, кто хочет мира, ежедневно работаем ради обеспечения безопасности. Нам нужны сильные гарантии безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и длительный мир», — резюмировал Зеленский.

Напомним, в ночь на 20 августа российская армия массированно атаковала «Шахедами» Ахтырку. Враг повредил жилые дома и ранил 12 человек.

А из-за удара дронами по Одесской области в Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения, в частности — припортовая инфраструктура. Вспыхнул крупный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.