Зеленский отреагировал на ночную атаку и заявил о пакете помощи до 24 февраля

За эту неделю россияне выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все баллистические.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня под ударом врага были Одесчина, Донбасса, Запорожье и Сумщина. По-прежнему главная цель этих ударов — энергетика. Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилищной инфраструктуре. Значительную часть ракет наши воины сбивают, но, к сожалению, не все. Поэтому в защите жизни не может быть пауз», — отметил он.

Отдельно президент отметил помощь Украины до 24 февраля: «В Мюнхене мы договорились с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля».

Кроме того, Зеленский предупредил о новом массированном ударе по Украине. Очевидно, россияне будут бить по нашей энергетике.

Что известно о ночной атаке

Российские дроны атаковали инфраструктуру украинской железной дороги в Одесской и Днепропетровской областях, сообщил утром вице-премьер — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Так, в Одесской области в результате дроновых ударов повреждены здания на территории депо «Укрзализныци».

«На территории возник масштабный пожар — загорелся вагон-цистерна. Все профильные экстренные службы работали над ликвидацией последствий — пожар ликвидирован», — уточнил министр.

Российские оккупационные войска также атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никополь, Покровскую и Марганецкую громады. В результате ударов 40-летний мужчина и три женщины получили ранения. Вспыхнул пожар в легковых автомобилях, повреждены частные дома.

В Одессе на местах попадания возникали пожары, для ликвидации последствий были привлечены более 100 спасателей. Россияне атаковали Одессу практически всю ночь.