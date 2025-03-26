Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине и назвал истинные намерения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такими масштабными ударами, как в ночь на 26 марта, после переговоров о прекращении огня Россия показывает всем в мире, что не собирается идти на настоящий мир.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

"Минувшей ночью в нашем небе было еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны — 117 ударных дронов, среди которых большинство — это "Шахеды". Значительную часть сбили наши защитники", — говорится в сообщении Зеленского.

Он сообщил, что под российской атакой оказались Днепропетровская, Сумская, Черкасская и другие области. В частности, был масштабный удар по предприятию и гражданской инфраструктуре Кривого Рога. Из-за атаки в Ахтырке на Сумщине повреждены дома, магазины, обычная инфраструктура. Под вражескими обстрелами также находились громады Донецкой, Харьковской, Запорожской областей.

Президент указал, что всем пострадавшим должна быть оказана помощь.

Зеленский подчеркнул необходимость сильных шагов со стороны мира и очевидного большего давления на Россию, в частности, большего количества американских санкций, чтобы удары прекратились.

Глава государства также назвал реальные намерения России.

"Наносить такие масштабные удары после переговоров по прекращению огня – это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет "нет" в ответ на мирное предложение партнеров", – резюмировал президент.

Напомним, ранее советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг российские заявления о якобы прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру с 18 марта.