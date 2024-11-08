Зеленский отреагировал на ночную атаку России по Украине и показал видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Украине в ночь на 8 ноября. Он подчеркнул, что Украине нужна сила, чтобы снизить потенциал террора, заблокировать его.

Об этом глава государства написал в Сети.

Президент отметил, что целые вечер и ночь российские террористы атаковали украинские города и громады. Враг применил ракеты, дроны и КАБы против Одесчины, Харьковщины, Киевщины.

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Так, в Харькове пострадали более 20 человек, в том числе младенец. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

В результате ударов по Одесчине повреждены обычные дома. Один человек погиб. Девять человек пострадали.

Продолжаются аварийно-спасательные работы в Запорожье после атаки 7 ноября. Сейчас известно о 8 погибших и более 40 раненых, среди которых четверо детей.

"За эту ночь наши воины уничтожили четыре авиационные ракеты и около 60 ударных дронов, которые применила Россия против Украины. Благодарю наших защитников неба, которые делают все возможное, чтобы защитить людей от этого террора, благодарность всем, кто спасает и помогает нашим людям", – говорится в заявлении Зеленского.

"Важно совместно и решительно действовать и на международном уровне каждый раз, когда Россия пытается уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. Украине нужна сила для этого. Это единственный путь к достижению справедливого мира и прекращению смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора – вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях", – подчеркнул президент.

Зеленский показал видео с последствиями ночной атаки по Украине

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг нанес удар по Украине ракетой "Искандер-М", четырьмя ракетами Х-59/69, 92 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Наносила удары и российская тактическая авиация.

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