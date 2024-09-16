Зеленский отреагировал на новое покушение на Трампа

Президент подчеркнул, что политическому насилию нет места нигде в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Свой комментарий глава государства опубликовал в Сети.

Как указал Зеленский, он рад узнать, что Трамп в безопасности и не пострадал.

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"Лучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали", – написал президент.

"Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", – добавил глава государства.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где находился Трамп, произошла стрельба. По данным CNN, стрелок планировал попасть именно в кандидата в президента, когда тот играл в гольф. Злоумышленник задержан.

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