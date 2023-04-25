Зеленский отреагировал на обстрел Купянска: "Должны и будем отвечать"

Глава государства заверил, что все виновные в военных преступлениях понесут ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел оккупантами Купянска 25 апреля, отметив будущую ответственность виновных в совершенном.

Об этом глава государства написал в Сети.

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать!" – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что в настоящее время известно о гибели работницы музея и 10 раненых. Под завалами еще находятся люди.

Сейчас идет ликвидация последствий обстрела, к которой привлечены все необходимые службы.

Президент также выразил соболезнования родным погибшей.

"Ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет и будет безжалостной", — заверил глава государства.

Напомним, российские войска утром 25 апреля обстреляли центр Купянска в Харьковской области ракетами С-300. Враг попал в здание Краеведческого музея. Есть пострадавшие. Часть людей очутилась под завалами.

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