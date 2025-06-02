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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский отреагировал на победу оппозиционного кандидата на выборах в Польше

Зеленский ожидает плодотворного сотрудничества с Навроцким.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил оппозиционера, кандидата правоконсервативной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше.

Об этом украинский лидер написал в соцсети X.

Глава государства подчеркнул: Польша, "которая хранитсилу национального духа и веру в справедливость", была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, "защищающим свободу и достоинство для каждой нации".

Зеленский ожидает "неизменно плодотворного сотрудничества" с Польшей и лично с новым президентом страны.

"Укрепляя друг друга на нашем континенте, мы больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижения реального и продолжительного мира", — добавил президент Украины.

Напомним, Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше. Обработано 100% протоколов. Кандидат-оппозиционер получил поддержку 50,89% избирателей, его оппонент-либерал и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов избирателей.

Что известно о новом президенте соседней Польши и что он заявлял об Украине, читайте в нашем материале.

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