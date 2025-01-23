Зеленский отреагировал на призывы Маска отдать часть Украины россиянам

Украина не уступит свои территории в обмен на мир. Это знают не только в нашей стране, но и в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

"Относительно Starlink, это реально помогло. И здесь я могу поблагодарить его команду и его (Илону Маску — ред.) за то, что мы получили Starlink. Это было наше преимущество, и оно было очень важно. И я даже не только о поле боя, я говорю о больницах, детсадах после атак российских ракет по нам, по инфраструктуре... Но, к сожалению, это преимущество у нас уменьшилось, когда у россиян появились соответствующие приспособления", - отметил президент.

"Что касается территорий, я уже это говорил, не существует ни одного человека, ни одного лидера, кто может заставить Украину нарушить свои права на свою землю и свою жизнь, нарушить свою Конституцию и юридически признать наши временно оккупированные территории российскими. Это невозможно, и этого никогда не произойдет. Мало того, если вам честно скажу, я уверен, что Путин тоже это понимает", — сказал он.

Напомним, Илон Маск предложил завершить войну, отдав часть украинской территории России. Маск считает, что мир может наступить после того, как Украина откажется от Крыма, который, по его словам, якобы был "ложно" передан Украине Хрущевым.

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