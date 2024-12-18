Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста

Президент назвал такие заявления лидеров "политическими играми", и подчеркнул, что важно, прежде всего, обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы со стороны некоторых мировых лидеров о снижении мобилизационного возраста – сейчас не честный разговор. Ведь современная война другая.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Le Parisien, которое опубликовал Офис президента.

Президент объяснил, почему считает нечестными сигналы о снижении мобилизационного возраста. Так, он акцентировал, что современная война – другая, и требует привлечения новейших технологий и дальнобойного оружия.

"У нас мобилизационный возраст – с 25 лет. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что давайте снижайте возраст мобилизации. Я считаю, что сегодня это не честный разговор. Я это публично и непублично лидерам говорил. Ну просто это не честно. Современная война – она другая. Это не просто в окопе с автоматом. Это современное оружие, дроны и артиллерия, дальнобойное оружие, авиация. Без прикрытия неба, как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают", – рассказал Зеленский.

Он назвал заявления лидеров о призывном возрасте "политическими играми".

Глава государства подчеркнул, что очень важно, прежде всего, обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного.

"Понятно, что чем младше человек, тем он физически сильнее. Но для меня важно сохранить жизнь наших людей, нашей молодежи. Поэтому очень важно прежде всего обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного. Все же технологичность сегодня – это номер один. Война – это не Первая мировая, это не рукопашный бой. Это бой оружия, интеллекта, технологий. И на это нужно давать разрешения, деньги, партнеры должны давать лицензии", – объяснил Зеленский.

Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, что не рассматриваются никакие законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет.

Читайте также: