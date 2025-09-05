Зеленский отреагировал на слова Путина о пути Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что цель Киева вступить в Евросоюз является его «законным выбором».

Об этом глава Украинского государства высказался на брифинге в Ужгороде.

«Наконец мы слышим сигналы из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой«, — прокомментировал высказывание Путина Зеленский.

Он добавил, что «к такой простой мысли» Россия направлялась еще с 2013 года. Но сейчас, подчеркнул президент Украины, это надо услышать и некоторым другим «большим друзьям» Москвы в Европе.

«Если даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии, относительно кластеров переговоров (о вступлении Украины в ЕС — ред.), выглядят действительно странно», — сказал Зеленский.

Он не видит причин для блокирования вступления в ЕС со стороны Будапешта, ведь Киев выполняет все рекомендации Евросоюза.

По словам главы государства, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и тот пообещал работать над разблокированием процесса вступления Украины в ЕС.

Напомним, 2 сентября Путин заявил, что Россия якобы никогда не возражала против членства Украины в ЕС, в то же время Москва считает «неприемлемым членство Украины в НАТО». Диктатор объяснил свою позицию тем, что ЕС не является военно-политическим блоком.

К слову, Венгрия придумала новые причины для блокирования вступления Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что это позволит «украинской мафии» попасть в его страну, уничтожит ее фермеров и продовольственную безопасность.