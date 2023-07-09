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Зеленский отреагировал на слова Трампа об "окончании войны за 24 часа"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Зеленский отреагировал на слова Трампа об "окончании войны за 24 часа"

Коллаж: Зеленский и Трамп

Зеленский заверил, что Украина не согласилась бы в завершение войны в обмен на свои территории.

Президент Владимир Зеленский снова прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, обещавшего закончить войну России против Украины за 24 часа

Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News.

"Единственное желание довести войну до конца – это красиво", – сказал Зеленский. "Но это желание должно базироваться на каком-то реальном опыте. Дональд Трамп уже имел эти 24 часа своего времени. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны и поскольку я предполагаю, что он имел это время в своем распоряжении, но у него, по-видимому, были какие-то другие приоритеты".

Зеленский заверил, что Украина не согласилась бы в завершение войны в обмен на свои территории.

"Если мы говорим о том, чтобы закончить войну за счет Украины, то есть заставить нас отдать свои территории, ну, я думаю, таким образом Джо Байден мог бы довести это до конца даже через пять минут. Но мы бы не согласились", – отметил глава государства.

Напомним, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его снова изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

Кроме того, Дональ Трамп посоветовал Украине "уступить территории, чтобы остановить войну" и заявил, что Путин "несколько ослаблен".

В ответ Владимир Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом.

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Дата публикации
Просмотры
2250
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