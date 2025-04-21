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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского Франциска

Президент Зеленский выразил соболезнования из-за смерти Папы Франциска.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Сегодня, 21 апреля, в понедельник стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Это трагическое событие вызвало волну жалости среди верующих в разных уголках мира. Его путь был посвящен служению Богу и людям.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский .

«Миллионы людей в мире унывают из-за трагического известия об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви», – написал он.

По словам президента, Пара Римский умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству и молился за мир Украины и украинцев.

Президент заявил, что вся Украина скорбит вместе с католиками и всеми христианами, которые находили духовную поддержку в личности Папы Франциска. Светлая ему память.

Напомним, ранее мы писали о том, чем запомнился Папа Римский Франциск и относительно его заявлений об Украине.

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