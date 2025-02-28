Зеленский отреагировал на события в Белом доме: что сказал президент

Как повлияет эта "теплая встреча" на отношения США и Украины пока неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение по поводу визита в Белый Дом, который состоялся 28 февраля.

Об этом он написал в социальной сети X.

В сообщении президент отметил, что он отметил, что Украина продолжает работать над справедливым и продолжительным миром.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", – написал он.

Напомним, по информации Reuters, Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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