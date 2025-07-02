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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский отреагировал на сообщение о приостановке поставок вооружения из США

Зеленский подтвердил диалог с США по оборонной поддержке.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/kyivoda

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон на рабочем уровне уточняют все детали будущих поставок оборонной помощи, включая компоненты противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства в Telegram.

«Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей», — сказал глава государства в вечернем обращении 2 июля.

По его словам, соответствующие доклады предоставили министры обороны и иностранных дел.

Также, как отметил Зеленский, Украина обсуждает дальнейшие шаги в отношениях с Европейским Союзом в контексте председательства Дании в Совете ЕС в текущем полугодии.

«Готовим с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместном производстве, и готовим новости о наших дронах-перехватчиках», — добавил Президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что США временно приостановили часть военной помощи Украине, чтобы пересмотреть собственные оборонные запасы и расставить приоритеты в сфере безопасности. В Белом доме, отметив, что решение принято в интересах самих США. Минобороны Украины заявило, что официальных сообщений об изменениях не получало. Для выяснения деталей МИД вызвало временного поверенного США. Сейчас между странами продолжаются консультации на разных уровнях.

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