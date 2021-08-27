Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию

Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию

Президент выразил соболезнования США и Афганистана, чьи граждане погибли в результате теракта.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в аэропорту Кабула, где, по последним данным, погибли 72 человека.

Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.

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"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", — отметил он.

Зеленский призвал совместно с международными партнерами активно работать для эвакуации тех, кто в этом нуждается.

Напомним:

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