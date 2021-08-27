Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию

Президент выразил соболезнования США и Афганистана, чьи граждане погибли в результате теракта.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в аэропорту Кабула, где, по последним данным, погибли 72 человека.
Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.
"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", — отметил он.
Зеленский призвал совместно с международными партнерами активно работать для эвакуации тех, кто в этом нуждается.
Напомним:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло два взрыва.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 72 человек. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
- Среди погибших есть 12 американских военных.
- " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.