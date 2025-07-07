Зеленский отреагировал на удары России и рассказал о пострадавшем ребенке

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В ночь на 7 июля Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 101 ударный дрон, преимущественно иранского производства типа «Шахед». В результате ударов пострадали десятки людей, в том числе дети, есть погибшие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«С ночи продолжаются аварийно-спасательные работы в Донецкой и Днепровской областях. В Харькове разбирают завалы после удара по жилым многоэтажкам. Двадцать семь человек ранены, среди них три ребенка. Самой младшей, девочке, всего три года. Трех человек госпитализировали. К сожалению, в Одессе погиб человек. Мои соболезнования родным и близким», — отметил глава государства.

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По его словам, пострадали многие регионы Украины, а утром в отдельных областях снова объявлялась воздушная тревога из-за новых атак дронов. Всего за прошедшую неделю Россия применила около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу авиационных бомб (КАБов).

Президент подчеркнул важность поддержки партнеров, в частности по поставкам систем противовоздушной обороны. «Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО — это главное для защиты жизни».

Также он сообщил, что Украина активно развивает собственное производство вооружения. «Уже довольно динамично реализуем договоренности об инвестициях в наше собственное производство оружия, в частности всех типов дронов. Особое внимание — дронам-перехватчикам. Контрактуем по максимуму. Спасибо всем партнерам, кто помогает».

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 7 июля Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по Украине. Под ударами оказались Киев, Харьков, Одесса и Сумщина. Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Повреждены жилые дома, инфраструктура, авто и объекты энергетики.

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