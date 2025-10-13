ТСН в социальных сетях

Зеленский отреагировал на завершение войны между Израилем и ХАМАС: "Есть надежда"

Зеленский приветствовал достижение мира на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Getty Images

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал завершение войны между Израилем и ХАМАС. По его словам, это дает усиливающую надежду на то, что война в нашем государстве также завершится.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: когда достигается мир для одной части света, то и в других регионах, где жизнь до сих пор под угрозой, надежды на мир становится больше.

«Мы в Украине приветствуем все усилия, приведшие к сегодняшнему результату для Ближнего Востока. Лидерство и решительность Президента Трампа сработали. Мы работаем для того, чтобы день мира наступил и для Украины», – пишет президент.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Газе.

Это большой день. Совершенно новое начало. Я думаю, ничего подобного еще не было. Любовь, которую я видел на улицах, была просто невероятной», - сказал он.

Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям "Красного креста" первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газа.

Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.

