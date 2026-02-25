Зеленский отреагировал на заявления Москвы о "ядерном оружии" для Украины: что сказал президент

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления российской стороны о якобы передаче Киеву ядерного оружия со стороны Великобритании и Франции. По его словам, подобная риторика Кремля не нова и используется как инструмент политического давления.

Об этом Зеленский рассказал журналистам на брифинге.

Глава государства подчеркнул, что в Украине нет ядерного оружия, и это хорошо известно международному сообществу. Он подчеркнул, что Россия регулярно прибегает к таким информационным кампаниям в моменты, когда не достигает результатов на поле боя.

"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению, вы знаете все обстоятельства, когда его не стало", - заявил Зеленский.

Президент предположил, что распространение подобных тезисов может быть связано как с подготовкой к предстоящим международным переговорам, так и с попытками давления на партнеров Украины. По его словам, в медиа также появлялась информация о возможном создании "ядерного зонта" для Европы, что могло вызвать ответную реакцию Москвы.

"Я думаю, что это и подготовка к трехсторонним встречам, и политическое давление. Также была информация в СМИ, что в Европе думают о ядерном зонте - возможно, это такой ответ России", - отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что подобные заявления Кремля опасны, поскольку создают дополнительное напряжение в мире. Он призвал другие ядерные державы реагировать на такую риторику.

"Мне кажется, что всегда опасно они играют с этими словами о ядерном оружии. Хотелось бы, чтобы другие ядерные государства на это реагировали. В частности, США могли бы дать им правильный месседж", - добавил президент.

РФ распространяет фейки о передаче Украине ядерного оружия

Российская разведка придумала подготовку Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов. Комментируя этот "вброс", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с прямыми угрозами ядерными ударами по странам Запада и украинским объектам.

Служба внешней разведки России утверждает, что Британия и Франция вроде бы ведут активную работу по возможным вариантам передачи Украине ядерного вооружения и средств его доставки. По версии врага, рассматривается схема, по которой такую помощь могут оказать как будто бы собственные украинские разработки.

"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1", - говорится в выдумках СВР России.

Кремль хочет обсудить "ядерный вопрос Украины" из США

Россия планирует донести до США информацию о вероятном появлении в Украине ядерного оружия. Об этом заявил представитель Кремля Юрий Ушаков, передают РосСМИ.

Ушаков сообщил, что Москва намерена отдельно обсудить этот вопрос с американской стороной.

"Мы специально об этом будем разговаривать с американцами", - сказал он.

Аналитики ISW: ядерная риторика Кремля – попытка оправдать войну

На днях Кремль и российские чиновники сосредоточились на безосновательном утверждении Службы внешней разведки, якобы Великобритании и Франции пытаются передать Украине "грязную бомбу" или ядерное оружие. Москва в очередной раз стремится усилить риторику в отношении ядерной эскалации.

Как пишет Институт изучения войны, Кремль использует заявления своей службы разведки, чтобы оправдать войну, которая продолжается дольше, чем участие Советского Союза во Второй мировой войне. В то же время полномасштабное вторжение за четыре года не оправдало ни одну из целей Владимира Путина.

"Похоже, что Кремль сейчас использует безосновательные заявления СВР по поводу ядерных стремлений Украины в 2022 году, чтобы подкрепить постфактум оправдания РФ дорогой и неудачной войны. Все попытки сфабриковать новые оправдания для войны четыре года назад свидетельствуют об озабоченности Кремля тем, что его месседжи не оказывают достаточного влияния на российское население, чтобы оправдать длительные потери и экономический ущерб”. — говорится в отчете.