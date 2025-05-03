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Зеленский отреагировал на заявления США по выходу из переговорного процесса
Президент отмечает, что первый шаг к миру – это прекращение огня.
Соединенные Штаты Америки могут иметь мнения по поводу выхода из переговорного процесса. Подобные сигналы свидетельствуют о том, что "все очень тяжело".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
"Видите, как сложно сделать даже первый шаг, - прекращение огня. Представьте себе - все понимают, что вопросы территорий, санкций - как это будет сложно. Поэтому есть такие сигналы. Наверное, после того как договорятся о ceasefire, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы", - сказал он.
Вместе с тем Зеленский выразил уверенность, что "все равно Европа будет рядом, есть много вопросов, которые связаны".
Заявления о выходе США по переговорам
На днях пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс сделала заявление о том, что Америка выходит из переговоров Украины и РФ. Когда в СМИ появилась куча догадок – что и к чему”, она уточнила, что подразумевалось под их заявлением. По ее словам, ситуация не дошла до такого решения. Кроме того, гипотетический отказ Вашингтона от посредничества не означает, что Штаты отказываются помогать в урегулировании.
В американском Госдепе отмечают, что дальнейшие шаги США будут зависеть от прогресса или его отсутствия в переговорах. Тем временем решение о возможном выходе из переговоров по Украине будет принимать американский президент Дональд Трамп.