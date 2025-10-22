- Дата публикации
Зеленский оценил шансы на окончание войны: как изменилась ситуация
Президент Украины Владимир Зеленский выразил увеличение оптимизма относительно возможности достижения мирного урегулирования войны, отметив значительный прогресс в отношениях с США.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил свой оптимизм по поиску мирного решения для окончания войны, отметив, что его настроение изменилось к лучшему по сравнению с ситуацией девять месяцев назад.
Об этом президент сказал в среду, 22 октября, во время общения с прессой.
Прогресс в отношениях с США как основа оптимизма
В ответ на вопрос журналиста относительно его оптимизма по мирному урегулированию конфликта, Зеленский заявил, что сейчас он чувствует себя «более положительным, чем 9 месяцев назад».
Глава государства объяснил это тем, что Украина провела «очень много работы», в том числе с американскими партнерами.
«Я думаю, что мы проделали очень много работы. Я думаю, что наши отношения с Соединенными Штатами перешли в правильную сторону», — сказал Зеленский, подчеркнув важность сотрудничества с США.
Это заявление прозвучало на фоне переговоров по дальнобойному оружию, таких как ракеты «Томагавк», и потенциальных поставок современных истребителей , которые, по мнению Президента, являются ключевым фактором для принуждения России к дипломатии и завершению войны.