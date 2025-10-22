ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
320
Время на прочтение
1 мин

Зеленский оценил шансы на окончание войны: как изменилась ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский выразил увеличение оптимизма относительно возможности достижения мирного урегулирования войны, отметив значительный прогресс в отношениях с США.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свой оптимизм по поиску мирного решения для окончания войны, отметив, что его настроение изменилось к лучшему по сравнению с ситуацией девять месяцев назад.

Об этом президент сказал в среду, 22 октября, во время общения с прессой.

Прогресс в отношениях с США как основа оптимизма

В ответ на вопрос журналиста относительно его оптимизма по мирному урегулированию конфликта, Зеленский заявил, что сейчас он чувствует себя «более положительным, чем 9 месяцев назад».

Глава государства объяснил это тем, что Украина провела «очень много работы», в том числе с американскими партнерами.

«Я думаю, что мы проделали очень много работы. Я думаю, что наши отношения с Соединенными Штатами перешли в правильную сторону», — сказал Зеленский, подчеркнув важность сотрудничества с США.

Это заявление прозвучало на фоне переговоров по дальнобойному оружию, таких как ракеты «Томагавк», и потенциальных поставок современных истребителей , которые, по мнению Президента, являются ключевым фактором для принуждения России к дипломатии и завершению войны.

Дата публикации
Количество просмотров
320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie