Зеленский оценил выборы в странах, которые игнорировали санкции против РФ: что сказал о Сербии и Бразилии

Зеленский отреагировал на результаты выборов в Сербии и Бразилии / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги избирательной гонки в Сербии и Бразилии, где предыдущие главы и их правительства не вводили санкций против РФ.

Соответствующие заявления глава государства опубликовал в соцсетях.

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Бразилия

Президент прокомментировал результаты выборов в Бразилии, где победил действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

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Зеленский назвал избирательную кампанию очень интенсивной и отметил, что за ее ходом внимательно следили во многих странах мира.

«Для нас в Украине важно, чтобы Бразилия и дальше играла активную роль в международных делах и способствовала эффективной защите прав человека, прав народов и прав государств», — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Бразилию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поздравил Лулу да Силву с результатом голосования.

Сербия

«Произошли изменения в Сербии — победа Студенческого списка, и это очевидно новая страница истории страны и народа», — отметил Зеленский.

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Президент пожелал Сербии успехов, реального развития и теплых отношений с европейским сообществом. Он поблагодарил Београд за уважение к украинскому народу и государству и украинской независимости.

«И всегда радуемся нашим общим результатам — всему, что укрепляет наши общества и придает людям возможности. Готовы и дальше увеличивать наше сотрудничество, и пусть все добрые надежды людей в Сербии будут реализованы», — заверил Зеленский.

Заметим, что дипломатический вектор по Сербии остается в фокусе внимания украинской политики.

7 августа президент Зеленский впервые за время своей каденции посетил Сербию. Страны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

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Эта поездка вызвала возмущение и дипломатический скандал в Москве, поскольку Београд традиционно считался одним из ближайших партнеров России в Европе. Прием украинского президента на самом высоком уровне и переговоры с Александаром Вучичем вызвали раздражение в Кремле.

С другой стороны, поездка вызвала неоднозначную реакцию, в частности из-за позиции Киева по Косово, которое Сербия считает своей территорией. Во время совместной пресс-конференции с Вучичем Зеленский заявил, что позиция Украины относительно независимости Косово остается неизменной. Украина не признает Косово независимым государством.

Это вызвало возмущение в Приштине, которое, по данным СМИ, неофициально даже оказывало военную помощь Киеву. После заявления украинского президента местные власти распорядились убрать большой украинский флаг из здания в центре города. Косовские политики также подвергли критике позицию Киева.

В то же время в самой Сербии визит Зеленского тоже сопровождался противоречивыми реакциями. Пророссийские политики Сербии критиковали приезд украинского президента.

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