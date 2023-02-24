Зеленский отверг возможность переговоров с Путиным в Турции: "Я не воспринимаю это"

Высказываясь о Путине, президент Украины сказал, что "там не с кем говорить".

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции 24 февраля.

Турецкий журналист спросил у президента Украины, согласился бы он на предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана сесть за стол переговоров, если бы там его уже ждал президент РФ Владимир Путин.

"Он (Эрдоган – ред.) знает мою позицию относительно того, что вы сказали. Я не воспринимаю это", – ответил Зеленский.

"Мы с ним говорили еще до войны. Я ему говорил, что посадите Путина за стол переговоров. Нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда это сделать. И не только он. А сейчас он считает, что он может. Сейчас мы не можем. Это (Путин – ред.) не тот уже человек, там не с кем говорить", – резюмировал глава государства.

Напомним, 24 февраля Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, во время которого предложил помощь Украине в приближении "мира", но указал, что мир должен быть основан на прекращении огня и диалога.

На пресс-конференции Зеленский также заявлял, что не думает теоретически о переговорах с Россией о прекращении войны и напомнил об украинской формуле мира.

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