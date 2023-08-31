Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок, если выборы будут во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если выборы будут во время войны, он будет баллотироваться на второй срок.

Об этом он сказал в интервью португальскому общественному телевидению RTP.

Президент отмечал, что если так случится, что во время войны можно будет провести выборы, то он пойдет на второй срок.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", — сказал Зеленский.

Ранее президент в эксклюзивном интервью Натальи Мосейчук сообщил, что он не держится за власть и хотел бы, чтобы выборы прошли после войны. Он добавил, что для волеизъявления в ходе боевых действий нужны средства партнеров и международные наблюдатели в окопах, чтобы все прошло конституционно. Также Зеленский считает, что беженцы тоже должны проголосовать, однако у Украины нет для этого инфраструктуры.

"Они сегодня защищают эту демократию и не дать им этой возможности из-за войны — это нечестно. Я был против только из-за этого. Я спросил как военные смогут проголосовать. Покажите мне инфраструктуру. Пока никто не показал. Как за границей смогут. Никто не показал.. Выход есть. Я к этому готов. Я об этом публично говорю", — заявил ранее Зеленский.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов дал четкий ответ, когда в Украине возможны выборы.

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