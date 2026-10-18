Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на выборах

Зеленский заявил о готовности идти на второй срок и назвал условия для выборов / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента.

Об этом глава государства сказал в интервью NBC News.

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«Если они состоятся во время войны, это моя ответственность. Потому что я должен защищать страну от начала до конца войны», — добавил он.

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Также телеведущая спросила, когда Украина проведет выборы. Зеленский напомнил, что после завершения войны Украине нужно около полугода для подготовки к выборам из-за законодательных вопросов и вопросов безопасности.

«Это не только закон. Это меры безопасности. Но это (выборы — Ред.) — после войны. Что нам нужно минимум? Если война закончится и если Трамп и Путин хотят, чтобы я провел выборы — но если они этого хотят, я уже говорил — дайте нам минимум 60 дней прекращения огня. И мы приложим все усилия, чтобы изменить закон. Мы приложим все усилия, чтобы подготовить определенную инфраструктуру безопасности», — сказал Зеленский.

Также он отметил важность обеспечения возможности проголосовать украинским военным.

«Нам нужен честный выбор. У наших солдат также должна быть возможность голосовать, ведь они действительно защищают нашу страну», — пояснил президент.

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Зеленский отверг обвинение, что якобы не заинтересован в проведении выборов.

«Если вы думаете, что я не хочу проведения выборов, это неправда и это несправедливо. И все это понимают в мире, по крайней мере, в Европе», — заверил глава государства.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что «пришло время для Украины избрать нового президента». Илон Маск публично поддержал Трампа в его критике Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы «зашел слишком далеко».

Зеленский в свою очередь заверил, что Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60 дней перемирия.

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