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Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на выборах
Зеленский подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах, если они состоятся до окончательного завершения войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента.
Об этом глава государства сказал в интервью NBC News.
«Если они состоятся во время войны, это моя ответственность. Потому что я должен защищать страну от начала до конца войны», — добавил он.
Также телеведущая спросила, когда Украина проведет выборы. Зеленский напомнил, что после завершения войны Украине нужно около полугода для подготовки к выборам из-за законодательных вопросов и вопросов безопасности.
«Это не только закон. Это меры безопасности. Но это (выборы — Ред.) — после войны. Что нам нужно минимум? Если война закончится и если Трамп и Путин хотят, чтобы я провел выборы — но если они этого хотят, я уже говорил — дайте нам минимум 60 дней прекращения огня. И мы приложим все усилия, чтобы изменить закон. Мы приложим все усилия, чтобы подготовить определенную инфраструктуру безопасности», — сказал Зеленский.
Также он отметил важность обеспечения возможности проголосовать украинским военным.
«Нам нужен честный выбор. У наших солдат также должна быть возможность голосовать, ведь они действительно защищают нашу страну», — пояснил президент.
Зеленский отверг обвинение, что якобы не заинтересован в проведении выборов.
«Если вы думаете, что я не хочу проведения выборов, это неправда и это несправедливо. И все это понимают в мире, по крайней мере, в Европе», — заверил глава государства.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что «пришло время для Украины избрать нового президента». Илон Маск публично поддержал Трампа в его критике Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы «зашел слишком далеко».
Зеленский в свою очередь заверил, что Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60 дней перемирия.