Зеленский ответил, будет ли Буданов влиять на информационную политику

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди приоритетов работы руководителя его Офиса Кирилла Буданова информационной политики нет.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналистов.

Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли Буданов влиять на информационную сферу в государстве.

Реклама

«Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет», — коротко сказал президент.

Буданов на должности руководителя ОП

Напомним, Буданов стал новым руководителем Офиса президента 2 января. Его своим указом назначил Зеленский.

Политолог Олег Саакян считает, что назначение Буданова поможет дистанцироваться от образа экс-главы ОП Андрея Ермака, поскольку у бывшего начальника ГУР есть высокий уровень доверия и собственный общественный вес. Главная задача Буданова — стать ключевым переговорщиком с США. Благодаря разведывательному опыту он сможет разговаривать «на одном языке» с американскими спецслужбами и военными, что должно ускорить решение критических вопросов в отношениях с Вашингтоном.