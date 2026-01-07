- Дата публикации
Зеленский ответил, будет ли Буданов влиять на информационную политику
У Кирилла Буданова на посту руководителя Офиса президента будет конкретный перечень приоритетов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди приоритетов работы руководителя его Офиса Кирилла Буданова информационной политики нет.
Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналистов.
Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли Буданов влиять на информационную сферу в государстве.
«Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет», — коротко сказал президент.
Буданов на должности руководителя ОП
Напомним, Буданов стал новым руководителем Офиса президента 2 января. Его своим указом назначил Зеленский.
Политолог Олег Саакян считает, что назначение Буданова поможет дистанцироваться от образа экс-главы ОП Андрея Ермака, поскольку у бывшего начальника ГУР есть высокий уровень доверия и собственный общественный вес. Главная задача Буданова — стать ключевым переговорщиком с США. Благодаря разведывательному опыту он сможет разговаривать «на одном языке» с американскими спецслужбами и военными, что должно ускорить решение критических вопросов в отношениях с Вашингтоном.