Зеленский ответил, будет ли второй Саммит мира, если партнеры не поддержат План победы

По словам президента, без поддержки Плана победы со стороны партнеров позиции Украины на втором Саммите мира будут гораздо слабее.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство будет готовить второй Саммит мира, даже если партнеры не поддержат План победы.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский прокомментировал, означает ли, что без выполнения Плана победы, в частности приглашения в НАТО, невозможно будет провести второй Саммит мира:

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"Это не так. Мы готовим саммит в любом случае. Просто вопрос, когда все наши партнеры хотят, чтобы на втором Саммите мира, кроме документа, который подготовлен по всем пунктам по формуле, чтобы там была Россия. По моему мнению, Украина должна быть там сильной. А что будет, если не дадут (если партнеры не поддержат План мира – ред.)? Мы все равно будем бороться, и все равно будем отстаивать свои интересы и свои права, но будем готовить второй саммит. Это разные вещи", – объяснил президент.

Однако в таком случае, отметил Зеленский, позиции Украины на втором Саммите мира будут гораздо слабее.

Напомним, 9 октября президент Украины объявил, что в ноябре 2024 года будет готов текст Формулы мира, и продолжается подготовка ко второму Саммиту мира.

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