Зеленский ответил, чего больше всего не хватает украинской армии

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной потребностью украинской армии сегодня является не только оружие, но и стабильное и достаточное финансирование.

Об этом он сказал 27 мая в ходе встречи с журналистами.

«Как Запад может помочь Украине? Мы даем то, что можем. И хотим дать большее. Но у нас больше нет. Нужно ли нам это? Я думаю, что нам нужна поддержка, финансовая поддержка», — подчеркнул Зеленский.

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По мнению главы государства, ключевым вопросом является не технические ограничения или тип вооружения, а именно объем средств: «Этот вопрос не технологий и не ограничений на дальнобойное оружие. Это вопрос финансирования».

Президент подчеркнул, что Украина тратит больше месяца на собственное оборонное производство, чем получает годовые прямые дотации. Он предложил альтернативу использовать замороженные российские активы: «Это не о налогах. Что такое налоги? Это три миллиарда в год. А есть российские активы из страны, принесшей войну».

По его словам, наличие средств позволит Украине не только усилить оборону, но и создать технологический ответ на ракетные угрозы со стороны РФ: Мы можем удивить Россию, если у нас будут средства. Все эти ракеты — мы найдем ответ».

Также Зеленский подчеркнул важность снижения доходов России от энергетики: «Если у Путина не будет денег, он не будет производить такой объем оружия».

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Напомним, Зеленский заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин вызывает большее раздражение в администрации США, чем он сам.

По мнению президента, в Белом доме это понимают и именно поэтому больше обеспокоены позицией российского лидера. Зеленский подчеркнул, что «как бы ни выглядела публичная риторика, в целом Белый дом осознает: Путин точно не хочет ничего завершать так, как этого хотят Соединенные Штаты».