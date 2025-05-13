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Зеленский ответил, что будет, если Путин не приедет на переговоры в Турцию
Игнорирование Путиным переговоров в Турции станет свидетельством того, что он не готов к окончанию войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если его встречи в Турции с главой Кремля Владимиром Путиным не состоится, лидеры США и Европы должны реализовать свои обещания по поводу санкций.
Об этом глава государства заявил сегодня, 13 мая, в ходе встречи со СМИ.
«Если встречи с Путиным не будет — результата тоже не будет, все зашло уже достаточно далеко», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что в случае, если российский диктатор не приедет на переговоры, это станет финальной точкой того, что он не готов к окончанию войны. Тогда лидеры США и Европы должны реализовать свои обещания по поводу санкций.
Напомним, президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский должны встретиться 15 мая. В то же время Зеленский заявил, что готов прилететь из Анкары в Стамбул, если туда прибудет глава РФ Путин.
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