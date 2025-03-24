Зеленский рассказал, что произошло с поясом Усика после встречи с Трампом – ответ удивил

После напряженного и противоречивого разговора президент, по всей вероятности, просто забыл сувенир в зале для переговоров.

Чемпионский пояс Александра Усика, который президент Украины Владимир Зеленский привез в США как символ украинской стойкости, остался в Белом доме.

Об этом идет речь в интервью Time, где журналист поделился деталями визита украинской делегации.

Зеленский принес пояс с собой на встречу с Дональдом Трампом. Однако после напряженного и противоречивого разговора президент, по всей вероятности, просто забыл сувенир в зале для переговоров.

"Я не знаю", — ответил Зеленский на вопрос журналиста, передал ли он пояс Трампу. "Возможно, он все еще там".

Как отмечает Time, позже в тот же день сотрудник Белого дома обнаружил пояс на столике у дивана, где сидели участники встречи. Трофей был доставлен в частную столовую Трампа, где он теперь хранится среди других сувениров.

Также президент Владимир Зеленский объяснил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.