- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский ответил, чувствует ли он давление со стороны Трампа
Зеленский подчеркнул, что понимает сигналы президента Трампа и отметил, что «не теряя достоинства, мы можем действовать».
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что он испытывает давление со стороны президента США Дональда Трампа.
Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
На вопрос журналистки, чувствует ли Зеленский давление со стороны Трампа, президент Украины ответил коротко: «Немного».
Зеленский отметил, что понимает такие сигналы и допускает, что Трамп может создавать определенную атмосферой перед трехсторонней встречей в Швейцарии.
«Я понимаю сигналы президента. Возможно, он готовит атмосферу перед Швейцарией, трехсторонней встречей и т.д. Не теряя достоинства, мы можем действовать», — подчеркнул президент.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона проявляет готовность к заключению соглашения, а президент Украины Владимир Зеленский должен активизировать усилия в этом направлении.
«Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен начать действовать. Иначе он потеряет прекрасную возможность. Он должен действовать», — подчеркивал Трамп.