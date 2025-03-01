Зеленский ответил, действительно ли ссора в Белом доме была спланированной: детали

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предположение, что спор в Овальном кабинете мог быть заранее спланированным.

Об этом он заявил в интервью FoxNews.

"Нет, нет, нет, я не знаю. Я думаю, что это была действительно трудная ситуация, потому что мы были очень открытыми и прямыми", – сказал Зеленский, комментируя эту версию.

Украинский лидер также откровенно высказался о словах американских политиков, которые заявляли, что "Украина уничтожена, солдаты бегут, а Зеленский – диктатор".

“Какая реакция? Где наша дружба между Украиной и США?”, – спросил президент.

Он подчеркнул, что во время предварительных разговоров с американскими лидерами предупреждал их быть корректными в высказываниях.

“Когда вы говорите о миллионе жертв – это неправда. Когда вы говорите "территории", это не просто земли — это дома, это жизнь людей", — подчеркнул Зеленский.

Говоря о России и Путине, президент подчеркнул: "Никто не хочет прощать Путина. Это не сказка – это реальная жизнь”.

Напомним, Зеленский прокомментировал свою вероятную отставку.

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