Курщина может являться частью будущего обмена в рамках восстановления территориальной целостности.

Курская область не является частью территориальных претензий Украины, поскольку главной целью является возвращение украинских территорий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Украина. Год 2025”.

"Мы не будем приписывать Курскую область в Украину. Нас в первую очередь интересуют наши территории", – подчеркнул Зеленский.

Однако президент отметил, что в будущем, когда Украина будет рассматривать вопросы территориальной целостности, Курская область может стать предметом обмена.

Он отметил, что тем не менее обмен территориями может стать частью стратегии восстановления суверенитета.

"В любом случае, Курская область может стать для нас важным элементом обмена территориями, когда мы будем достигать цели в вопросе территориальной целостности", — сказал он.

Напомним, Зеленский ответил, будут ли критические последствия в Украине без помощи Соединенных Штатов Америки.

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