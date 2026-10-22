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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский ответил, есть ли у него личный конфликт с Трампом

Президент Зеленский сделал неожиданное заявление об отношениях с Трампом и объяснил, в чем их разногласия.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский высказался о напряженности с Трампом

Зеленский высказался о напряженности с Трампом / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский заверил, что у него нет личного конфликта с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

Журналисты издания отметили, что в разговоре с ними Зеленский избрал умеренный тон в адрес Трампа. Он заявил, что напряженность «не связана с личностями», но предупредил, что Путин не намерен останавливать войну.

«Мое отношение к Путину вполне четкое. Я считаю, что если мы отменим санкции, то сделаем его сильнее. Это не является чем-то личным в отношениях между мной и президентом Трампом, и, конечно, я выступаю против любой отмены санкций», — пояснил Зеленский.

Ранее в The New York Times сообщали, что Уиткофф и Кушнер упрекнули Зеленского в его публичных ответах на критику Трампа и дали понять, что американский президент был взбешен его высказываниями.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что «пришло время для Украины избрать нового президента». Также он призвал отстранить Зеленского от мирного процесса.

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