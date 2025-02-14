Зеленский ответил, есть ли у США готовый план по окончании войны

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не видит того, что у Соединенных Штатов Америки готов план по окончании войны в Украине.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов действовать согласно законам и международному праву.

"Я готов в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своего государства. Мы готовы говорить обо всем — от контингента до гарантий безопасности, о НАТО... Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты", — отметил президент.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по отношению к России и Украине Кит Келлог заявил, что потерю оккупированных территорий Украины запишут в спецсоглашении. Американский политик выразил мнение, что территориальных границ до того, как войска РФ вошли в Крым, уже не будет.

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