Зеленский ответил, готов ли к прямым переговорам с РФ

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заверил, что готов к любому формату переговоров для окончания войны.

Об этом он сказал по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта.

"Блокировка одна. Россия, именно Путин – все очень просто, он не готов к прямым переговорам. Мы не боимся, ни одного формата переговоров, я не боюсь. Мы в войне и не теоретически, а очень практично, к сожалению. И я знаю все. То, что происходит сейчас у нас, во время войны, мы понимаем, где у нас сложно, что на фронте, что на каждом километре, чего не хватает. Мы разбираемся с оружием. Я говорю и говорю с некоторыми лидерами, что у них на вооружении. Опять же, мне нужно было больше. И я все это изучал и понимал в деталях", – заверил Зеленский.

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Он подчеркнул, что готов к любому формату переговоров, ведь "никогда не боялся".

"Просто Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире? Я не тот человек, который будет сидеть и молчать, или глотать все эти его нарративы. Меня не интересуют его балы в Крыму, его красная икра и т.д. Я не знаю, может, он кого-то там в мире еще удивит. Но для меня они (российские оккупанты – Ред.) – динозавры. Понимаете? Они хотят просто съесть нас. А нам нужно защищаться. И отстаивать свои права. И потому нельзя просто: "слушай, давай поговорим". Мне не о чем просто с ним говорить. У нас одна цель – закончить войну, заставить его”, – объяснил Зеленский.

По его мнению, на прямых переговорах между Украиной и РФ Путин будет угрожать в любом случае. И максимально делать все, чтобы Украина потеряла свою суверенность.

"И мы этого не можем допустить. То есть я готов к любым переговорам, но я хотел бы быть в сильной позиции", – подытожил глава государства.

Ранее президент Зеленский заявил, что США могут реально повлиять на окончание войны.

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