Зеленский ответил, готов ли на территориальные уступки РФ ради мира

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель.

На вопрос о возможности уступок по украинским территориям Зеленский ответил:

«Никаких территориальных уступок. Мы сказали, что готовы поддержать прекращение огня. Мы готовы поддержать любые переговоры, я имею в виду формат. Но содержание переговоров очень важно. Нам нужна справедливая дискуссия. Нам нужен долгий мир. Это очень важно для нашей страны».

Реклама

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х заявил, что никто не должен давить на Зеленского по поводу территориальных уступок России.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 16 октября требовал от Украины полностью отказаться от Донецкой области, назвав это условием прекращения боевых действий.