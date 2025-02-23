Зеленский ответил, готов ли он покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов он покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины.

Об этом глава государства заявил на конференции "Украина. Год 2025", отвечая на вопросы журналистов.

"Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов. Вторая история, могу поменять это на НАТО. Если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. И не собираюсь быть у власти десятилетия. Поэтому это, наверное, мой фокус и желаемая мечта", — заявил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Трамп приедет в Украину.

Читайте также: