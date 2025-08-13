- Дата публикации
-
- Категория
Политика
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский ответил, готов ли отдать Донбасс в обмен на мир
Зеленский заявил, что его позиция по выходу ВСУ из Донбасса и так называемому «обмену территорий» не изменилась.
Президент Владимир Зеленский заверил, что его позиция по так называемому «обмену территорий» не изменилась — он продолжает настаивать, что территория Украины неизменна.
Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.
Зеленский заявил, что его позиция о том, что Украина не отдаст Донбасс России, не изменилась.
«О моей позиции — они не изменились. Потому что у нее есть фундамент Конституции Украины. Пока Конституция государства неизменна, не может быть изменена позиция гаранта настоящей Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы. Безусловно, это очень сложные вопросы», — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что какие-либо вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без украинцев и вопреки Конституции Украины.
Со своей стороны Мерц сказал, что Украина готова обсуждать вопросы, связанные с территориями. В то же время, юридическое признание оккупированных Россией территорий не рассматривается как часть переговоров.
«Украина готова к переговорам, также территориальные вопросы обсуждать, но мы выходим из контактной линии. Она является исходной позицией и юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается», — отметил кенцлер Германии
