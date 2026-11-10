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Зеленский ответил, готов ли простить россиян и Путина за войну
Зеленский заявил, что россияне до сих пор не осознают себя агрессорами, поэтому прощение невозможно.
Президент Владимир Зеленский ответил, готов простить россиян за войну
Об этом глава государства сказал в ходе общения с журналистами 10 ноября.
«Прощение — это, конечно… Я не уверен, что оно действительно нужно. Они не понимают, что они — агрессоры», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что россияне должны осознать масштаб причиненного ущерба. Речь идет не только о разрушенных городах и инфраструктуре, но и об убитых людях, пытках, мародерстве и других преступлениях.
«Смог бы я простить Путина в последний день своей жизни? Нет», — ответил Зеленский.
По мнению президента, все преступления РФ должны получить должную правовую оценку, а виновные должны понести наказание.
Зеленский разграничил русскую национальность и ответственность за войну
В то же время, глава государства подчеркнул, что нельзя отождествлять всех людей российского происхождения с политикой Кремля. По его словам, в Украине живут граждане разных национальностей, в том числе и россияне, считающие Украину своей родиной.
Зеленский также упомянул о россиянах, выступивших против политики Владимира Путина и осудивших агрессию против Украины.
«Одно дело — национальность, другое дело — гражданство. Украинцы разных национальностей — это все равно украинцы. Это наша родная страна, и мы ее защищаем», — сказал президент.
Зеленский заверил, что Украина стремится к завершению войны, однако для этого Россия должна прекратить агрессию и перейти к дипломатическому урегулированию.
«Не мы эту войну начинали. И мы просим только одного: чтобы агрессор остановился и прибег к дипломатии. Мне кажется, для нас все ясно», — подытожил глава государства.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит масштабный план на зиму.
Также он подытожил первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби.