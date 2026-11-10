Зеленский ответил, готов ли простить россиян и Путина за войну

Зеленский ответил, готов простить россиян за войну: что сказал президент / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский ответил, готов простить россиян за войну

Об этом глава государства сказал в ходе общения с журналистами 10 ноября.

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«Прощение — это, конечно… Я не уверен, что оно действительно нужно. Они не понимают, что они — агрессоры», — подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что россияне должны осознать масштаб причиненного ущерба. Речь идет не только о разрушенных городах и инфраструктуре, но и об убитых людях, пытках, мародерстве и других преступлениях.

«Смог бы я простить Путина в последний день своей жизни? Нет», — ответил Зеленский.

По мнению президента, все преступления РФ должны получить должную правовую оценку, а виновные должны понести наказание.

Зеленский разграничил русскую национальность и ответственность за войну

В то же время, глава государства подчеркнул, что нельзя отождествлять всех людей российского происхождения с политикой Кремля. По его словам, в Украине живут граждане разных национальностей, в том числе и россияне, считающие Украину своей родиной.

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Зеленский также упомянул о россиянах, выступивших против политики Владимира Путина и осудивших агрессию против Украины.

«Одно дело — национальность, другое дело — гражданство. Украинцы разных национальностей — это все равно украинцы. Это наша родная страна, и мы ее защищаем», — сказал президент.

Зеленский заверил, что Украина стремится к завершению войны, однако для этого Россия должна прекратить агрессию и перейти к дипломатическому урегулированию.

«Не мы эту войну начинали. И мы просим только одного: чтобы агрессор остановился и прибег к дипломатии. Мне кажется, для нас все ясно», — подытожил глава государства.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит масштабный план на зиму.

Также он подытожил первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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