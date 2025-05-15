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Зеленский ответил, готова ли Украина к уступкам в отношении Крыма и оккупированных территорий
В то же время глава государства заявил о готовности обсуждать пути восстановления контроля над временно оккупированными территориями и гуманитарной ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за последовательную позицию по непризнанию российской аннексии Крыма.
Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции в Турции 15 мая.
"Поддерживаю Устав ООН. Поддерживаю, что Крым - это Украина. Крым - он украинский полуостров. Я поддерживаю территориальную отчужденность Украины. Мы не признаем оккупированные, временно оккупированные территории российскими. Крым - украинский", - заявил Зеленский, ссылаясь на слова Эрдогана.
По словам президента, эта позиция Турции остается стабильной и отражает отношение большинства стран мира:
"Он всегда это поддерживает. Я за это благодарен. Вот эта позиция - у меня такая, у него такая, у большинства мира такая позиция".
Зеленский также отметил, что никакие мирные переговоры не могут предусматривать уступки по вопросам территориальной целостности Украины.
"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы - это означало бы нарушение нашей Конституции", - подчеркнул он.
В то же время глава государства заявил о готовности обсуждать пути возобновления контроля над временно оккупированными территориями и гуманитарной ситуации там, однако подчеркнул: юридически Украина не признает эти территории российскими — и это его “непреклонная позиция”.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за прекращение огня в Украине. и установление справедливого мира, а потому активизировала свои усилия по этому поводу.