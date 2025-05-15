Зеленский ответил, готова ли Украина к уступкам в отношении Крыма и оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за последовательную позицию по непризнанию российской аннексии Крыма.

Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции в Турции 15 мая.

"Поддерживаю Устав ООН. Поддерживаю, что Крым - это Украина. Крым - он украинский полуостров. Я поддерживаю территориальную отчужденность Украины. Мы не признаем оккупированные, временно оккупированные территории российскими. Крым - украинский", - заявил Зеленский, ссылаясь на слова Эрдогана.

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По словам президента, эта позиция Турции остается стабильной и отражает отношение большинства стран мира:

"Он всегда это поддерживает. Я за это благодарен. Вот эта позиция - у меня такая, у него такая, у большинства мира такая позиция".

Зеленский также отметил, что никакие мирные переговоры не могут предусматривать уступки по вопросам территориальной целостности Украины.

"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы - это означало бы нарушение нашей Конституции", - подчеркнул он.

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В то же время глава государства заявил о готовности обсуждать пути возобновления контроля над временно оккупированными территориями и гуманитарной ситуации там, однако подчеркнул: юридически Украина не признает эти территории российскими — и это его “непреклонная позиция”.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за прекращение огня в Украине. и установление справедливого мира, а потому активизировала свои усилия по этому поводу.