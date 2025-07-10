Зеленский ответил, готова ли Украина предоставить дроновые технологии партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинский сектор дронов имеет один из самых высоких уровней развития в мире, и государство готово делиться этими технологиями с международными партнерами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению Украины (URC).

«Мы должны дойти такой точки, в которой украинские сектора ПВО и дронов будут поддерживать более 30 стран и помогать сотни компаний не только из Украины, но также из Европы, Соединенных Штатов и других», — отметил президент.

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Зеленский отметил, что Украина имеет одни из самых развитых в мире технологий в сфере дронов — как наступательных, так и оборонительных.

«Украина имеет одни из самых продвинутых в мире дроновых технологий как для наступления, так и для обороны. И мы готовы поделиться этой экспертизой и этими технологиями с нашими партнерами. Украина нуждается в инвестициях, вы нуждаетесь в навыках», — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал двух союзников Путина и предупредил о надвигающейся угрозе. Он также объяснил, чего добивается Путин атаками по Украине.