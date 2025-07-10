ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
642
Время на прочтение
1 мин

Зеленский ответил, готова ли Украина предоставить дроновые технологии партнерам

Зеленский призвал страны ЕС, США и других партнеров инвестировать в украинскую ПВО и дроны.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинский сектор дронов имеет один из самых высоких уровней развития в мире, и государство готово делиться этими технологиями с международными партнерами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению Украины (URC).

«Мы должны дойти такой точки, в которой украинские сектора ПВО и дронов будут поддерживать более 30 стран и помогать сотни компаний не только из Украины, но также из Европы, Соединенных Штатов и других», — отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина имеет одни из самых развитых в мире технологий в сфере дронов — как наступательных, так и оборонительных.

«Украина имеет одни из самых продвинутых в мире дроновых технологий как для наступления, так и для обороны. И мы готовы поделиться этой экспертизой и этими технологиями с нашими партнерами. Украина нуждается в инвестициях, вы нуждаетесь в навыках», — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал двух союзников Путина и предупредил о надвигающейся угрозе. Он также объяснил, чего добивается Путин атаками по Украине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie