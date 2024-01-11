Зеленский ответил, имел ли разговор с Италией о мирных переговорах Украины и РФ

Президент отреагировал на заявление министра обороны Италии о сигналах, "свидетельствующих о готовности Украины и РФ к мирным переговорам".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не было никаких разговоров с Италией о мирных переговорах Украины и России. Глава государства отметил, что все военные планы принимаются в украинских кабинетах.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Таллинне 11 января, комментируя заявления министра обороны Италии Гвидо Крозетто о якобы наступлении времени для мирных переговоров.

"Никаких подобных переговоров у меня с руководством Италии не было, на любых уровнях. Поэтому мне сложно комментировать такую информацию", – рассказал Зеленский.

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Он также подчеркнул, что все военные планы государства решаются в кабинетах Украины и в ее пользу.

"Что касается военных планов, то я хочу вам сказать, что пока все решается в кабинетах Украины, борьба наша будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так", – сказал президент.

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Напомним, в декабре 2023 года министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страны Запада должны продолжать поддерживать Украину, но параллельно с этим искать политическое решение о прекращении войны.

Кроме того, 10 января Крозетто заявил о сигналах, "свидетельствующих о готовности Украины и РФ к мирным переговорам".

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