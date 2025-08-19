Зеленский ответил, как будет решаться вопрос территорий

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые вопросы, относящиеся к территориям, будут решаться только во время встречи с российским диктатором Путиным.

Об этом президент заявил на брифинге по итогам переговоров в Белом доме.

На вопрос журналистов о возможном обмене территориями он ответил:

«Вопрос территорий — у нас была долгая беседа об этом. Они подготовились с картой, хоть и у нас была своя. Нельзя говорить, что оккупирована столь большая часть из-за того, что у россиян сильная армия. Такие моменты важны, чтобы президент США понимал, что происходит в реальности».

Он заявил, что впервые обсуждал с командой Дональда Трампа вопросы территорий.

«У меня впервые была возможность говорить об этом с президентом США и его командой и показать эти метры земли, залитые кровью наших людей. Мне кажется, что президент услышал. Вопросы территорий мы оставим между мной и Путиным…», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что звонил по телефону диктатору РФ и заявил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы провести телефонный разговор с диктатором Путиным.