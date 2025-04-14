Зеленский ответил, как относится к “бизнесу” между США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В бизнесе важно, кто являются твоими партнерами. Поэтому не хорошо вести дела с убийцами, например, с россиянами, которые ежедневно убивают украинцев.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS News.

«Может быть, я не такой прагматический человек, но я не считаю, что с убийцами нужно вести бизнес. Для меня не все равно с кем вести бизнес. Я сам пришел из бизнеса. Для меня никогда не было в моем бизнесе все равно с кем зарабатывать деньги. Понимаете, может быть, это мое отношение. И мне не все равно, как зарабатывать деньги. И мне не все равно, сколько людей вокруг пострадает из-за тех или иных контрактов. Для меня successful story of business — это не только когда у партнеров что-то получилось, но еще и когда вокруг люди счастливы, это что-то им приносит. Когда работники в твоем бизнесе счастливы, они улыбаются, они благодарны за то, что они являются источником вдохновения этих успехов. Они чувствуют себя командой», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что считает бизнес между Соединенными Штатами и Россией «выбором США».

«Я к этому хорошо не отношусь. Но я уважаю суверенитет Америки и выбор США. Я просто считаю, что все-таки люди прежде всего. Люди — самая большая ценность. Потому мне кажется, что приоритеты должны быть в другом. Сначала нужно Путина поставить на место, а затем с ним иметь те или иные экономические отношения», — добавил президент.

Напомним, Зеленский объяснил, будет ли частичное прекращение огня работать. По мнению президента, Путин не может ничего требовать, и эта позиция должна исходить даже не от Украины, а от США.