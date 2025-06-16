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Зеленский ответил, как относится к нейтральному статусу Украины
Зеленский объяснил, почему нейтральный статус не стал гарантией безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральный статус государства не стал гарантией безопасности страны.
Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы журналистов во время совместной с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции.
Зеленский напомнил, что в 2014 году Украина официально не входила ни в какие военные блоки, однако это не помешало России начать против украинцев свою агрессию.
Глава государства подчеркнул, что утверждение, что «членство Украины в альянсах спровоцировало войну», является нарративами российской пропаганды. Он отметил, что нейтральный статус не стал гарантией безопасности Украины.
«Я президент Украины, и если вы не против, я буду говорить о том, как я отношусь к нейтральности Украины. А в 2014 году Украина была внеблоковой статус. Все понятно, чем это закончилось. А окончилось началом войны, оккупацией полуострова Крым и оккупацией части Востока Украины. Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это российские нарративы», — сказал президент.
Он также добавил, что в то время Украине не хватало четкости позиции. В частности, армия была недостаточно сильной, а руководство недостаточно решительно.
«У нас не было достаточно определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у наших лидеров не было достаточно лидерства, мне так кажется. И у Европы не было достаточно единства», — отметил Зеленский.
Президент Украины рассказал, что было бы с Украиной без американской помощи и сообщил готовность Украины приобрести оборонный пакет в США.
Кроме того, Зеленский рассказал, что РФ предлагала обменивать их пленных военных на похищенных украинских детей. Такое предложение президент назвал «безумием».