Зеленский ответил, как относится к нейтральному статусу Украины

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Австрии / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральный статус государства не стал гарантией безопасности страны.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы журналистов во время совместной с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции.

Зеленский напомнил, что в 2014 году Украина официально не входила ни в какие военные блоки, однако это не помешало России начать против украинцев свою агрессию.

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Глава государства подчеркнул, что утверждение, что «членство Украины в альянсах спровоцировало войну», является нарративами российской пропаганды. Он отметил, что нейтральный статус не стал гарантией безопасности Украины.

«Я президент Украины, и если вы не против, я буду говорить о том, как я отношусь к нейтральности Украины. А в 2014 году Украина была внеблоковой статус. Все понятно, чем это закончилось. А окончилось началом войны, оккупацией полуострова Крым и оккупацией части Востока Украины. Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это российские нарративы», — сказал президент.

Он также добавил, что в то время Украине не хватало четкости позиции. В частности, армия была недостаточно сильной, а руководство недостаточно решительно.

«У нас не было достаточно определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у наших лидеров не было достаточно лидерства, мне так кажется. И у Европы не было достаточно единства», — отметил Зеленский.

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Президент Украины рассказал, что было бы с Украиной без американской помощи и сообщил готовность Украины приобрести оборонный пакет в США.

Кроме того, Зеленский рассказал, что РФ предлагала обменивать их пленных военных на похищенных украинских детей. Такое предложение президент назвал «безумием».