Зеленский ответил, когда будут выборы и пойдет ли он на второй срок

Законодательство Украины запрещает проводить выборы во время военного положения. Чтобы их провести во время войны, нужно изменять закон.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, опубликованному youtube-каналом Офиса президента.

"Выборы откладывались один раз. Выборы не прошли весной 2024 года из-за военного положения. По Конституции мы можем это сделать. Это выборы президента. А выборы в парламент не состоялись осенью 2024 года. Есть Конституция и есть вещи безопасности", — говорит глава государства.

Он заверил, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения.

"Или чтобы провести их во время войны, парламентариям нужно собраться и изменять законодательство. Но это будет очень тяжело, потому что общество против", – сказал президент.

По его мнению, украинцы хотят выборы, которым можно будет доверять. Ведь сейчас 8,5 млн украинцев находятся за границей. Следует обеспечить этим гражданам инфраструктуру для голосования. Кроме того, не смогут проголосовать миллионы людей на оккупированных территориях. Также невозможно организовать голосование для военных в зоне боевых действий.

"Нужно думать, как изменять систему. Если это будут выборы во время войны, менять законодательство, в котором должны быть изменения системы голосования. Думать об онлай голосования, хотя все боятся тех или иных кибер атак. Но думать тогда над этим. Я думаю, что в наших силах закончить войну в 2025 году", – говорит Зеленский.

Уйдет ли Зеленский на второй срок

По его словам, на решение о возможном втором сроке будут влиять три фактора: каким образом Украина завершит эту войну, настроения избирателей и мнение семьи.

"Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Все зависит от того, что люди хотят. В основном это зависит от людей, в первую очередь, и, конечно же, от моей семьи", – говорит президент, добавив в то же время, что у него еще "не было времени", чтобы обсудить этот вопрос с семьей.

"Не было возможности, потому что сейчас мы об этом не думаем... В Украине об этом говорят многие представители оппозиции. Но мы с семьей не задумывались над этим серьезно. Это же война. Как можно думать о том, что будет потом?! Это очень тяжело. Действительно, очень тяжело", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, откажется ли Украина от части своих территорий в обмен на членство в НАТО.

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